Из-за снега и сильного ветра в Португалии нарушено авиасообщение

14:40, 9 февраля 2018
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Семь тысяч пассажиров были перенаправлены в другие аэропорты или застряли на Мадейре.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

За последние два дня на португальском острове Мадейра из-за снега и сильного ветра отменили около 20 авиарейсов.

Сильные снегопады накрыли Балканы

Из-за непогоды 7 тысяч пассажиров были перенаправлены в другие аэропорты или застряли на острове, сообщает Euronews.

Португальская авиакомпания Tap обещает сделать дополнительные рейсы, чтобы решить проблему со скопившимися пассажирами в аэропорту, после того, как ветер утихнет. Также остров страдает от снега: заблокированными оказались дороги, которые связывают горные вершины острова.    

Напомним, в японской префектуре Фукуи рекордные снегопады привели к гибели одного человека.

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