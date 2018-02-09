Из-за снега и сильного ветра в Португалии нарушено авиасообщение

Семь тысяч пассажиров были перенаправлены в другие аэропорты или застряли на Мадейре.

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За последние два дня на португальском острове Мадейра из-за снега и сильного ветра отменили около 20 авиарейсов.

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Из-за непогоды 7 тысяч пассажиров были перенаправлены в другие аэропорты или застряли на острове, сообщает Euronews.

Португальская авиакомпания Tap обещает сделать дополнительные рейсы, чтобы решить проблему со скопившимися пассажирами в аэропорту, после того, как ветер утихнет. Также остров страдает от снега: заблокированными оказались дороги, которые связывают горные вершины острова.

Напомним, в японской префектуре Фукуи рекордные снегопады привели к гибели одного человека.