Из-за снега и сильного ветра в Португалии нарушено авиасообщение
Семь тысяч пассажиров были перенаправлены в другие аэропорты или застряли на Мадейре.
За последние два дня на португальском острове Мадейра из-за снега и сильного ветра отменили около 20 авиарейсов.
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Из-за непогоды 7 тысяч пассажиров были перенаправлены в другие аэропорты или застряли на острове, сообщает Euronews.
Португальская авиакомпания Tap обещает сделать дополнительные рейсы, чтобы решить проблему со скопившимися пассажирами в аэропорту, после того, как ветер утихнет. Также остров страдает от снега: заблокированными оказались дороги, которые связывают горные вершины острова.
Напомним, в японской префектуре Фукуи рекордные снегопады привели к гибели одного человека.
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