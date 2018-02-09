В Карпатах сошло шесть снежных лавин

13:47, 9 февраля 2018
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Ущерба и жертв нет.

В Карпатах сошло шесть лавин / УНИАН
В Карпатах сошло шесть лавин / УНИАН

В течение последних дней в Карпатах сошло шесть снежных лавин, ущерб не нанесен.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, с северо-восточной экспозиции горы Плай (Закарпатская область) было обнаружено схождение лавины объемом 18000 кубометров, высота отрыва - 1260 м над уровнем моря. Ориентировочная дата восхождения ночью с 6 на 7 февраля. Также с горы Плай ориентировочно 2-5 февраля сошла хуртовинна лавина объемом 9600 кубометров (высота отрыва 1100 м над уровнем моря).

С северо-восточного склона горы Брескул (Ивано-Франковская область) сошло 4 лавины свежевыпавшего снега объемом 720, 1750, 750, 270 кубометров. Ориентированная дата восхождения 5-7 февраля. Ущерба и жертв нет.

Напомним, 9 февраля во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение, ожидаются снегопады и сильный ветер.

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