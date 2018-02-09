В Карпатах сошло шесть снежных лавин
Ущерба и жертв нет.
В течение последних дней в Карпатах сошло шесть снежных лавин, ущерб не нанесен.
Погода на выходные: Украину продолжит засыпать снегом, в воскресенье похолодает (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, с северо-восточной экспозиции горы Плай (Закарпатская область) было обнаружено схождение лавины объемом 18000 кубометров, высота отрыва - 1260 м над уровнем моря. Ориентировочная дата восхождения ночью с 6 на 7 февраля. Также с горы Плай ориентировочно 2-5 февраля сошла хуртовинна лавина объемом 9600 кубометров (высота отрыва 1100 м над уровнем моря).
С северо-восточного склона горы Брескул (Ивано-Франковская область) сошло 4 лавины свежевыпавшего снега объемом 720, 1750, 750, 270 кубометров. Ориентированная дата восхождения 5-7 февраля. Ущерба и жертв нет.
Напомним, 9 февраля во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение, ожидаются снегопады и сильный ветер.
Погода в Украине
-
Винница+26°... +17°
-
Днепр+34°... +21°
-
Донецк+34°... +21°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+37°... +22°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+27°... +19°
-
Кировоград+31°... +19°
-
Луганск+36°... +21°
-
Луцк+27°... +16°
-
Львов+23°... +16°
-
Николаев+33°... +20°
-
Одесса+31°... +19°
-
Полтава+31°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+35°... +18°
-
Сумы+29°... +17°
-
Тернополь+23°... +16°
-
Харьков+32°... +19°
-
Херсон+35°... +21°
-
Хмельницкий+25°... +16°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+29°... +17°
-
Черновцы+24°... +16°