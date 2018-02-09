На Житомирщине из-за непогоды на автодорогах работает более 80 единиц спецтехники
Больше всего осадков фиксируется в Бердичевском, Попельнянском, Житомирском, Коростенском и Малинском районах области.
На Житомирщине из-за непогоды проезд по автодорогам обеспечивают 84 единицы техники.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, технику задействовали в связи с ухудшением погодных условий и снегопадом.
«На автодорогах области в оперативном режиме работает 84 единицы техники и 130 работников. Из них на дорогах государственного значения – 48 единиц и 84 человека», - отмечают в управлении дорожного строительства и инфраструктуры ОГА.
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Так, на дороге М-06 «Киев-Чоп» задействовали 26 механизмов и 25 работников, а на автодороге М-07 «Киев-Ковель» – 10 и 14 человек.
Также, по данным пресс-службы Службы автодорог в Житомирской области, ограничений в движении на автодорогах региона пока нет.
Больше всего осадков фиксируется в Бердичевском, Попельнянском, Житомирском, Коростенском и Малинском районах области. «Проезд по автомобильным дорогам обеспечено. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются, начата уборка снега с обочин дорог», - отмечают в ведомстве.
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