На Житомирщине из-за непогоды на автодорогах работает более 80 единиц спецтехники

13:01, 9 февраля 2018
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Больше всего осадков фиксируется в Бердичевском, Попельнянском, Житомирском, Коростенском и Малинском районах области.

Ограничений в движении на автодорогах региона пока нет / фото УНИАН
Ограничений в движении на автодорогах региона пока нет / фото УНИАН

На Житомирщине из-за непогоды проезд по автодорогам обеспечивают 84 единицы техники.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, технику задействовали в связи с ухудшением погодных условий и снегопадом.

«На автодорогах области в оперативном режиме работает 84 единицы техники и 130 работников. Из них на дорогах государственного значения – 48 единиц и 84 человека», - отмечают в управлении дорожного строительства и инфраструктуры ОГА.

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Так, на дороге М-06 «Киев-Чоп» задействовали 26 механизмов и 25 работников, а на автодороге М-07 «Киев-Ковель» – 10 и 14 человек.

Также, по данным пресс-службы Службы автодорог в Житомирской области, ограничений в движении на автодорогах региона пока нет.

Больше всего осадков фиксируется в Бердичевском, Попельнянском, Житомирском, Коростенском и Малинском районах области. «Проезд по автомобильным дорогам обеспечено. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются, начата уборка снега с обочин дорог», - отмечают в ведомстве.

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