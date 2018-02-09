Погода на выходные: Украину продолжит засыпать снегом, в воскресенье похолодает (карта)
Местами температура опустится до -12°.
На выходных в Украине ожидаются осадки, в воскресенье во всех регионах похолодает.
В Киеве сегодня целый день будет идти снег, температура до +2°
Согласно данным Погода УНИАН, в столице в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -2°, днем +1°. В воскресенье пасмурно, -4°...+1°.
Во Львове завтра пройдет снег, ночью -5°, днем 0°. В воскресенье без осадков, -8°…-1°.
В Луцке в субботу ночью -4°, днем -1°, снегопад. В воскресенье ночью -5°, днем -1°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -6°...+1°. В воскресенье до -5°, переменная облачность.
В Одессе на выходных пасмурно. В субботу температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье 0°...+5°, пройдет снег.
В Харькове в субботу снегопад, температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье -7°...+2°, без осадков.
В Днепре в субботу переменная облачность. Температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье пасмруно, температура воздуха -2°...+4°.
В Симферополе завтра пасмурно, +1°...+9°. В воскресенье +2°...+7°, пройдет дождь.
Жителям Мариуполя обещают на субботу ливень, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура до -4°.
В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье температура до -5°, солнечно.
В Северодонецке завтра дождь, температура ночью -1°, днем +1°. В воскресенье -6°...+2°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -11°. В воскресенье солнечно, ночью -12°, днем -4°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -5°, днем -1°. В воскресенье переменная облачность, ночью -8°, днем до -1°.
В Трускавце в субботу пройдет снег, температура до -4°. В воскресенье температура до -8°, без осадков.
В Сваляве завтра без осадков, -8°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -6° …+3°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+37°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+32°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницкий+25°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+24°... +16°