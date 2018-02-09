Погода на выходные: Украину продолжит засыпать снегом, в воскресенье похолодает (карта)

12:00, 9 февраля 2018
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Местами температура опустится до -12°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На выходных в Украине ожидаются осадки, в воскресенье во всех регионах похолодает.

В Киеве сегодня целый день будет идти снег, температура до +2°

Согласно данным Погода УНИАН, в столице в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -2°, днем +1°. В воскресенье пасмурно, -4°...+1°.

Во Львове завтра пройдет снег, ночью -5°, днем 0°. В воскресенье без осадков, -8°…-1°.

В Луцке в субботу ночью -4°, днем -1°, снегопад. В воскресенье ночью -5°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -6°...+1°. В воскресенье до -5°, переменная облачность.

В Одессе на выходных пасмурно. В субботу температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье 0°...+5°, пройдет снег.

В Харькове в субботу снегопад, температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье -7°...+2°, без осадков.

Прогноз на 10 февраля / УНИАН
Прогноз на 10 февраля / УНИАН
Прогноз на 11 февраля / УНИАН
Прогноз на 11 февраля / УНИАН

В Днепре в субботу переменная облачность. Температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье пасмруно, температура воздуха -2°...+4°.

В Симферополе завтра пасмурно, +1°...+9°. В воскресенье +2°...+7°, пройдет дождь.

Жителям Мариуполя обещают на субботу ливень, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура до -4°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье температура до -5°, солнечно.

В Северодонецке завтра дождь, температура ночью -1°, днем +1°. В воскресенье -6°...+2°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -11°. В воскресенье солнечно, ночью -12°, днем -4°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -5°, днем -1°. В воскресенье переменная облачность, ночью -8°, днем до -1°.

В Трускавце в субботу пройдет снег, температура до -4°. В воскресенье температура до -8°, без осадков.

В Сваляве завтра без осадков, -8°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -6° …+3°.

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