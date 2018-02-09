В Хмельницкой области из снежных заносов освободили 33 автомобиля

11:30, 9 февраля 2018
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Спасатели оказали помощь 123 людям.

На Хмельнитчине автомобили застряли в снежных заносах / ГСЧС
На Хмельнитчине автомобили застряли в снежных заносах / ГСЧС

В течение 8-9 февраля в Хмельницкой области спасатели из снежных заносов освободили 33 автомобиля.

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Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, грузовики и автомобили высвобождали из сугробов в Летичевском, Чемеровецком, Теофипольском, Городокском, Виньковецком, Ярмолинецком, Новоушицком и Красиловском районах области. Из снежного плена освобождены 33 автомобиля, в том числе рейсовый автобус сообщением "Бар – Яремче", где находились 50 человек, из них 20 детей. Спасатели оказали помощь 123 людям.

Отмечается, что для ликвидации непогоды от ГСЧС было привлечено 9 единиц техники и 33 человек личного состава.

Напомним, 9 февраля во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение, ожидаются снегопады и сильный ветер.

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