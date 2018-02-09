Снегопады, дожди и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

10:23, 9 февраля 2018
405
0

На Левобережье ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

9 февраля во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение, ожидаются снегопады и сильный ветер.

В Киеве сегодня целый день будет идти снег, температура до +2°

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами в Киевской и Черниговской областях ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица. В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Кроме того, на Левобережье ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Сегодня на дорогах Киевской области местами гололедица, налипание мокрого снега, местами сильный мокрый снег.

Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.

Ранее сообщалось, что в ночь с 8 на 9 февраля из-за непогоды в Украине обесточены 152 населенных пункта в пяти областях: Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черниговской и Сумской.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы
Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33° Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз)
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине объявлено штормовое предупреждение
На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность
Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
75 %
749 мм
4.3 м/с
62 %
Лента новостей