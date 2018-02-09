Снегопады, дожди и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

На Левобережье ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

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9 февраля во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение, ожидаются снегопады и сильный ветер.

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Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами в Киевской и Черниговской областях ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица. В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Кроме того, на Левобережье ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Сегодня на дорогах Киевской области местами гололедица, налипание мокрого снега, местами сильный мокрый снег.

Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.

Ранее сообщалось, что в ночь с 8 на 9 февраля из-за непогоды в Украине обесточены 152 населенных пункта в пяти областях: Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черниговской и Сумской.