Из-за непогоды в Украине без электроснабжения остались 152 населенных пункта

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Из-за непогоды обесточено более 150 населенных пунктов / Фото УНИАН

В ночь с 8 на 9 февраля из-за непогоды в Украине обесточены 152 населенных пункта в пяти областях: Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черниговской и Сумской.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"С 8 на 9 февраля в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 152 населенных пунктов в 5 областях (Черновицкая - 89, Ивано-Франковская - 32, Тернопольская - 25, Черниговская - 3 и Сумская - 3)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго, добавили в ведомстве.

Напомним, 9 февраля практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди, на юге до +10°.