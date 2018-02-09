В Киеве сегодня целый день будет идти снег, температура до +2°

Вечером похолодает до 0°.

В Киеве сегодня будет идти снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 февраля, в Киеве пройдет снег, температура до +2°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:22, а зайдет в 17:02.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди, на юге до +10°.

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