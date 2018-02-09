В Киеве сегодня целый день будет идти снег, температура до +2°
Вечером похолодает до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 февраля, в Киеве пройдет снег, температура до +2°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 9 февраля: выпадет 10-20 см снега
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,6 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:22, а зайдет в 17:02.
Как сообщал УНИАН, 9 февраля практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди, на юге до +10°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+37°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+32°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницкий+25°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 75 %
Давление: 749 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 62 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Видимость: 11 км
Фаза луны:
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