Сегодня практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди (карта)
Теплее всего будет на юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 февраля практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди, на юге до +10°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 9 февраля: выпадет 10-20 см снега
На востоке пройдет снег, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +10°.
На западе Украины в пятницу ожидаются снегопады. Температура до +1°.
В северных областях также пройдет снег. Температура до +2°. В центре местами пройдут дожди и снег, температура до +4°.
Согласно народному прогнозу, если 9 февраля облака идут против ветра - к метели.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+37°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+32°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницкий+25°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 75 %
Давление: 749 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 62 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Видимость: 11 км
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