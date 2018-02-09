Сегодня практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди (карта)

08:07, 9 февраля 2018
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Теплее всего будет на юге страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 9 февраля практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди, на юге до +10°.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 9 февраля: выпадет 10-20 см снега

На востоке пройдет снег, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +10°.

На западе Украины в пятницу ожидаются снегопады. Температура до +1°.

В северных областях также пройдет снег. Температура до +2°. В центре местами пройдут дожди и снег, температура до +4°.

Прогноз на 9 февраля / УНИАН
Прогноз на 9 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 9 февраля облака идут против ветра - к метели.

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