Украину накрыли сильные осадки: в некоторых областях ограничили движение грузовиков
По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия.
В Киеве, Киевской и Винницкой областях ограничено движение грузового транспорта из-за ухудшения погодных условий.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора на своей странице в Facebook.
Синоптик показала, как Украину накрывает циклон с дождями и снегом (карты)
«В связи с ухудшением погодных условий и с целью бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта, в Киевской области запрещен проезд грузовых, крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по дорогам Киевской области 08.02.2018 г. с 15:00 до 23:00, 09.02.2018 г. с 03:00 до 08:00. Просим перевозчиков учесть эту информацию при планировании своих поездок!», – говорится в сообщении.
В Винницкой области введено временное ограничение движения для багатоосних грузовых транспортных средств на участке дороги М-21.
В Черкасской области с 17:30 ввели временное ограничение движения грузового транспорта на дорогах М-05 Киев - Одесса (143 -274 км) и М-12 Стрый – Тернополь – Знаменка. Однако, по состоянию на 21:50 в регионе сняли ограничения движения грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования : М-05 Киев-Одесса (км 143+028 - км 274+360) и М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (км 513+515 – км. 578+928).
По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия.
Ночью 8 февраля в большинстве областей Правобережья - снег и мокрый снег, в южных и центральных областях с дождем, днем в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой областях - сильный снег (прирост снежного покрова 8-10 см), в Черкасской и Кировоградской областях - сильные мокрый снег и дождь, в Одесской и Николаевской областях - сильный дождь. В северных и западных областях местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
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