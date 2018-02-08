Киевлян призвали подготовиться вечером к сильному ветру, снегу и гололеду

18:59, 8 февраля 2018
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Водителей призвали не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

Киевлян предупреждают об осложнении погодных условий / фотре УНИАН
Киевлян предупреждают об осложнении погодных условий / фотре УНИАН

Сегодня с 19 часов в столице ожидается ухудшение погодных условий, из-за чего водителей призывают заблаговременно прокладывать маршрут таким образом, чтобы избежать возможных пробок на дорогах.

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Как говорится в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook, вследствие влияния активного циклона, ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, ветер юго-восточный 7-12м./с., местами 15-20 м./с.

«Просим водителей не медлить и заблаговременно прокладывать маршрут таким образом, чтобы избежать возможных пробок на дорогах. Для эффективной работы снегоуборочной техники, призываем водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Напоминаем, что автомобили, которые будут мешать работе коммунальной техники, будут эвакуированы», – предупредили в администрации.

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