Киевлян призвали подготовиться вечером к сильному ветру, снегу и гололеду
Водителей призвали не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.
Сегодня с 19 часов в столице ожидается ухудшение погодных условий, из-за чего водителей призывают заблаговременно прокладывать маршрут таким образом, чтобы избежать возможных пробок на дорогах.
Синоптик показала, как Украину накрывает циклон с дождями и снегом (карты)
Как говорится в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook, вследствие влияния активного циклона, ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, ветер юго-восточный 7-12м./с., местами 15-20 м./с.
«Просим водителей не медлить и заблаговременно прокладывать маршрут таким образом, чтобы избежать возможных пробок на дорогах. Для эффективной работы снегоуборочной техники, призываем водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Напоминаем, что автомобили, которые будут мешать работе коммунальной техники, будут эвакуированы», – предупредили в администрации.
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