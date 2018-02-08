Синоптик показала, как Украину накрывает циклон с дождями и снегом (карты)
17:14, 8 февраля 2018
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С приходом циклона темпепатура в Украине поднялась существенно.
Из Средиземноморья в Украину пришел циклон, который принес осадки. Так, сегодня поливает Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и Крым.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
Мощная циклоническая зона осадков в течение суток 8 февраля и 9 февраля будет подниматься на северо-восток, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Также она прогнозирует, что 9 февраля тоже будет теплая погода, днем около нуля или небольшие "плюсы".
Кроме того, синоптик показала, как сейчас выглядит из космоса ситуация с осадками:
Как сообщали синоптики, с приходом циклона "Мартина" в Украинубудет сильно снежить на западе страны, на Винниччине и Житомирщине. Там насыплет до 20 см снега.
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