Синоптик показала, как Украину накрывает циклон с дождями и снегом (карты)

С приходом циклона темпепатура в Украине поднялась существенно.

Иллюстрация REUTERS

Из Средиземноморья в Украину пришел циклон, который принес осадки. Так, сегодня поливает Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и Крым.

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Мощная циклоническая зона осадков в течение суток 8 февраля и 9 февраля будет подниматься на северо-восток, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Также она прогнозирует, что 9 февраля тоже будет теплая погода, днем около нуля или небольшие "плюсы".

Кроме того, синоптик показала, как сейчас выглядит из космоса ситуация с осадками:

Где снег - сиреневый цвет, где дождь - синий / facebook.com/tala.didenko

facebook.com/tala.didenko

Как сообщали синоптики, с приходом циклона "Мартина" в Украинубудет сильно снежить на западе страны, на Винниччине и Житомирщине. Там насыплет до 20 см снега.