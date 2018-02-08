В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до +2°

17:00, 8 февраля 2018
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В течение всего дня в столице ожидаются осадки.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 февраля, в Киеве пройдет снег, температура до +2°.

Украину сегодня накроют снегопады и дожди, во всех регионах потеплеет (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:22, а зайдет в 17:02.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди, на юге до +10°.

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