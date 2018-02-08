Завтра в Украине продолжатся снегопады и дожди (видеопрогноз)
16:30, 8 февраля 2018
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На юге до +10°.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 февраля практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди, на юге до +10°.
Украину сегодня накроют снегопады и дожди, во всех регионах потеплеет (карта)
На востоке пройдет снег, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +10°.
На западе Украины в пятницу ожидаются снегопады. Температура до +1°.
В северных областях также пройдет снег. Температура до +2°. В центре местами пройдут дожди и снег, температура до +4°.
Согласно народному прогнозу, 9 февраля облака идут против ветра - к метели.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 9 февраля
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Погода в Украине
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Винница-2°... 0°
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Днепропетровск-1°... +3°
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Донецк-1°... +2°
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Житомир-2°... 0°
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Запорожье0°... +4°
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Ивано-Франковск-1°... +1°
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Киев-1°... +1°
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Кировоград0°... +1°
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Луганск-2°... 0°
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Луцк-2°... +2°
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Львов-2°... +2°
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Николаев+1°... +2°
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Одесса-1°... +5°
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Полтава-2°... 0°
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Ровно-3°... +1°
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Симферополь+3°... +11°
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Сумы-3°... 0°
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Тернополь-3°... 0°
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Харьков-3°... -1°
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Херсон+1°... +4°
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Хмельницкий-2°... +1°
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Черкассы0°... +1°
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Чернигов-2°... +2°
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Черновцы-1°... +2°
Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: -4 °
Влажность: 57 %
Давление: 759 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 07:09
Закат 17:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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