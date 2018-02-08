Завтра в Украине продолжатся снегопады и дожди (видеопрогноз)

16:30, 8 февраля 2018
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На юге до +10°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 9 февраля практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди, на юге до +10°.

Украину сегодня накроют снегопады и дожди, во всех регионах потеплеет (карта)

На востоке пройдет снег, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +10°.

На западе Украины в пятницу ожидаются снегопады. Температура до +1°.

В северных областях также пройдет снег. Температура до +2°. В центре местами пройдут дожди и снег, температура до +4°.

Согласно народному прогнозу, 9 февраля облака идут против ветра - к метели.

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