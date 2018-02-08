В Украине объявили штормовое предупреждение на 9 февраля: выпадет 10-20 см снега
На дорогах страны ожидается гололедица.
На завтра, 9 февраля, в Украине объявили штормовое предупреждение, ожидаются снегопады, дожди и сильный ветер.
Украину сегодня накроют снегопады и дожди, во всех регионах потеплеет (карта)
В Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами в Киевской и Черниговской областях ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. На дорогах Киевской области местами гололедица, ночью налипание мокрого снега, местами сильный мокрый снег.
Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
Напомним, в течение 8-9 февраля в Карпатах сохранится значительная лавинная опасность.
Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+37°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+32°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницкий+25°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+24°... +16°