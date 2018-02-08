В Украине объявили штормовое предупреждение на 9 февраля: выпадет 10-20 см снега

15:43, 8 февраля 2018
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На дорогах страны ожидается гололедица.

В Украине завтра ожидаются снегопады / УНИАН
В Украине завтра ожидаются снегопады / УНИАН

На завтра, 9 февраля, в Украине объявили штормовое предупреждение, ожидаются снегопады, дожди и сильный ветер.

Украину сегодня накроют снегопады и дожди, во всех регионах потеплеет (карта)

В Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами в Киевской и Черниговской областях ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. На дорогах Киевской области местами гололедица, ночью налипание мокрого снега, местами сильный мокрый снег.

Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.

Напомним, в течение 8-9 февраля в Карпатах сохранится значительная лавинная опасность.

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