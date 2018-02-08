Число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до 10 человек

14:41, 8 февраля 2018
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В результате землетрясения больше всего пострадал туристический город Хуалянь.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Не менее 10 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля на Тайване.

На Тайване произошло шестое землетрясение за сутки

Больше всего пострадал туристический город Хуалянь, рядом с которым находился очаг землетрясения. Здесь были полностью разрушены несколько зданий и серьезно поврежден отель, в котором находились сотни постояльцев, передает Euronews.

Наибольшие опасения за судьбу пропавших без вести - их почти 60 человек - связаны с жилыми зданиями, одно из них, 12-этажное, с обрушенным фундаментом.

Напомним, 8 февраля в Перу произошло землетрясение магнитудой 4,5.

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