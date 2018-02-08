В Боливии из-за ливней и наводнений ввели режим чрезвычайного положения

Пострадали семь департаментов страны.

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Президент Боливии Эво Моралес 7 февраля ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за ливней и наводнений.

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Моралес заявил, что ЧП должно помочь тесному взаимодействию между центральным правительством и местными администрациями, координации их действий, предоставлении пострадавшим семьям экономической помощи и противодействии серьезным стихийным бедствиям, передает Синьхуа.

Семь из девяти департаментов Боливии пострадали из-за наводнений, вызванных проливными дождями. В наибольшей степени пострадали провинции Кочабамба, Бени и Пандо. Наводнения привели к оползням, большое число домов разрушено, размыты дороги и мосты, несколько сотен тысяч людей пострадали, по меньшей мере 10 человек погибли.

По прогнозам метеорологов, дожди в стране продолжатся до выходных.

Напомним, ураган в Индонезии повредил 161 дом, один человек погиб.