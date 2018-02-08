В Карпатах ожидается значительная лавинная опасность

12:44, 8 февраля 2018
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Лавинная опасность ожидается в горах Закарпатской, Львовской и Ивано - Франковской областей.

В горах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН
В горах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В течение 8-9 февраля в Карпатах сохранится значительная лавинная опасность.

Украину сегодня накроют снегопады и дожди, во всех регионах потеплеет (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8-9 февраля в высокогорье Закарпатской и 9 февраля в горах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 8 февраля, во многих регионах Украины ожидаются снегопады и дожди. Так, днем на западе и севере страны местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

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