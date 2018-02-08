В Перу произошло землетрясение магнитудой 4,5
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
В четверг, 8 февраля, в Перу произошло землетрясение магнитудой 4,5.
В результате землетрясения та Тайване погибли четыре человека
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 50 км на юго-восток от города Тарата. Очаг землетрясения залегал на глубине 138,2 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в среду, 7 февраля, в 23:21 по местному времени на острове Тайвань, который находится в 150 километрах от Китая, произошло уже шестое за последние 24 часа землетрясение.
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