Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

В Перу произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 8 февраля, в Перу произошло землетрясение магнитудой 4,5.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 50 км на юго-восток от города Тарата. Очаг землетрясения залегал на глубине 138,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в среду, 7 февраля, в 23:21 по местному времени на острове Тайвань, который находится в 150 километрах от Китая, произошло уже шестое за последние 24 часа землетрясение.