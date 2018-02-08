В Перу произошло землетрясение магнитудой 4,5

11:39, 8 февраля 2018
23
0

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

В Перу произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Перу произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 8 февраля, в Перу произошло землетрясение магнитудой 4,5.

В результате землетрясения та Тайване погибли четыре человека

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 50 км на юго-восток от города Тарата. Очаг землетрясения залегал на глубине 138,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в среду, 7 февраля, в 23:21 по местному времени на острове Тайвань, который находится в 150 километрах от Китая, произошло уже шестое за последние 24 часа землетрясение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео) Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)
На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность
Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
75 %
749 мм
4.3 м/с
62 %
Лента новостей