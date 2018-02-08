Во Франции от холодов страдают бездомные

Мэрии нескольких парижских округов впустили бездомных на время морозов.

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Из-за холодной погоды в центрах для бездомных в восьми департаментах региона Иль-де-Франс (Франция) за последние дни были созданы более шестисот новых мест, однако их все еще недостаточно.

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"Конечно, снегопады вызывают у нас большое беспокойство. На улице живет очень много людей. Мы должны предоставить им места в приютах. Ситуация опасная. Эти люди могут умереть", - цитирует мэра Парижа Анну Идальго Euronews.

Два дня назад в Иль-де-Франс запустили план "Большие холода", согласно которому мэрии нескольких парижских округов открыли свои двери бездомным на время морозов.

Ожидается, что в Париже температура будет опускаться ниже нуля в ночные часы по меньшей мере до 10 февраля.

Напомним, мощный снегопад в столице Франции Париже и регионе Иль-де-Франс привел к хаосу на автодорогах и в железнодорожном сообщении.