В Украину идут сильные снегопады и дожди
На западе и севере страны ожидается гололедица.
Сегодня, 8 февраля, во многих регионах Украины пройдут снегопады и дожди.
Украину сегодня накроют снегопады и дожди, во всех регионах потеплеет (карта)
По информации Украинского гидрометцентра, днем на западе и севере страны местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
В Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами сильные мокрый снег и дождь, в Одесской и Николаевской областях местами сильный дождь.
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Напомним, 8 февраля в Киеве пройдет снег, температура до +1°.
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