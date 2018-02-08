В Украину идут сильные снегопады и дожди

На западе и севере страны ожидается гололедица.

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Сегодня, 8 февраля, во многих регионах Украины пройдут снегопады и дожди.

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По информации Украинского гидрометцентра, днем на западе и севере страны местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами сильные мокрый снег и дождь, в Одесской и Николаевской областях местами сильный дождь.

Напомним, 8 февраля в Киеве пройдет снег, температура до +1°.