В Украину идут сильные снегопады и дожди

09:38, 8 февраля 2018
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На западе и севере страны ожидается гололедица.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 8 февраля, во многих регионах Украины пройдут снегопады и дожди.

Украину сегодня накроют снегопады и дожди, во всех регионах потеплеет (карта)

По информации Украинского гидрометцентра, днем на западе и севере страны местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами сильные мокрый снег и дождь, в Одесской и Николаевской областях местами сильный дождь.

Напомним, 8 февраля в Киеве пройдет снег, температура до +1°.

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