В Киеве сегодня пройдет сильный снег, температура до +1°

08:30, 8 февраля 2018
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Вечером температура опустится до 0°.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 февраля в Киеве пройдет снег, температура до +1°.

Укргидрометцентр предупреждает о резком изменении погоды: ожидаются дожди, снег и сильный ветер

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:24, а зайдет в 17:00.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 февраля, практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди, на юге до +12°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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