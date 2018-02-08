Украину сегодня накроют снегопады и дожди, во всех регионах потеплеет (карта)

08:08, 8 февраля 2018
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На юге температура поднимется до +12°.

В Украине сегодня ожидаются снегопады / УНИАН
В Украине сегодня ожидаются снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 8 февраля, практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди, на юге до +12°.

Укргидрометцентр предупреждает о резком изменении погоды: ожидаются дожди, снег и сильный ветер

На востоке без осадков, температура до +4°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +12°.

На западе Украины в четверг пройдут снегопады. Температура до +2°.

В северных областях также пройдет снег. Температура до +1°. В центре местами пройдут дожди и снег, температура до +4°.

Прогноз на 8 февраля / УНИАН
Прогноз на 8 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 февраля солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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