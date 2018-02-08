На Тайване произошло шестое землетрясение за сутки

02:02, 8 февраля 2018
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Отмечается, что по состоянию на вечер среды по меньшей мере семь человек погибли и 67 человек числятся пропавшими без вести.

В среду, 7 февраля, в 23:21 по местному времени на острове Тайвань, который находится в 150 километрах от Китая, произошло уже шестое за последние 24 часа землетрясение.

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Подземные толчки силой 5,7 баллов Геологическая служба США зафиксировала на глубине 10,8 км в море, за 19 километров неподалеку от города Хуалянь, сообщает News Asia.

Отмечается, что по состоянию на вечер среды по меньшей мере семь человек погибли и 67 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло 6 февраля у побережья уезда Хуалянь на Тайване.

Из-за первого удара стихии на Тайване обрушились пять зданий, в том числе здание отеля, где оказались заблокированы 29 человек, поврежден мост, более 500 домов остались без электричества.

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