На Тайване произошло шестое землетрясение за сутки

Отмечается, что по состоянию на вечер среды по меньшей мере семь человек погибли и 67 человек числятся пропавшими без вести.

В среду, 7 февраля, в 23:21 по местному времени на острове Тайвань, который находится в 150 километрах от Китая, произошло уже шестое за последние 24 часа землетрясение.

Читайте также На Тайване удвоилось количество пострадавших от землетрясения (фото, видео)

Подземные толчки силой 5,7 баллов Геологическая служба США зафиксировала на глубине 10,8 км в море, за 19 километров неподалеку от города Хуалянь, сообщает News Asia.

Отмечается, что по состоянию на вечер среды по меньшей мере семь человек погибли и 67 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло 6 февраля у побережья уезда Хуалянь на Тайване.

Из-за первого удара стихии на Тайване обрушились пять зданий, в том числе здание отеля, где оказались заблокированы 29 человек, поврежден мост, более 500 домов остались без электричества.