Циклон "Мартина" принесет осадки в Украину: местами насыплет до 20 сантиметров снега (видео)
Циклон будет бушевать на территории нашей страны в течение двух дней.
В Украину идет циклон "Мартина", он образовался над Италией, а теперь добрался в Сербию и Румынию, а уже завтра придет в Украину.
Синоптики говорят, что будет сильно снежить на Западе страны, а также в Винницкой и Житомирской областях. Там насыплет до 20 см снега.
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Ближе к центру прогнозируют дожди со снегом, а вот жителям Одесской и Николаевской областей следует готовиться к ливню. Через два дня циклон уйдет, а вместе с ним и осадки.
"На 11-12 февраля в большинстве областей погода преимущественно без осадков, за исключением юга. Дневная температура ожидается после ухода циклона от -4° до +1°", - прогнозирует Наталья Голеня, ведущий синоптик.
Как сообщала Погода УНИАН, в четверг, 8 февраля, практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди, на юге до +12°.
Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+37°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+32°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницкий+25°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+24°... +16°