Циклон "Мартина" принесет осадки в Украину: местами насыплет до 20 сантиметров снега (видео)

19:53, 7 февраля 2018
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Циклон будет бушевать на территории нашей страны в течение двух дней.

В Украину идет циклон "Мартина", он образовался над Италией, а теперь добрался в Сербию и Румынию, а уже завтра придет в Украину.

Синоптики говорят, что будет сильно снежить на Западе страны, а также в Винницкой и Житомирской областях. Там насыплет до 20 см снега.

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Ближе к центру прогнозируют дожди со снегом, а вот жителям Одесской и Николаевской областей следует готовиться к ливню. Через два дня циклон уйдет, а вместе с ним и осадки.

"На 11-12 февраля в большинстве областей погода преимущественно без осадков, за исключением юга. Дневная температура ожидается после ухода циклона от -4° до +1°", - прогнозирует Наталья Голеня, ведущий синоптик.

Как сообщала Погода УНИАН, в четверг, 8 февраля, практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди, на юге до +12°.

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