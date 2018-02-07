Синоптик показала надвигающийся на Украину циклон (карты)

17:13, 7 февраля 2018
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К столице циклон подойдет ближе к завтрашнему вечеру, 8 февраля.

В Украине с приходом циклона ожидаются осадки / фото УНИАН
В Украине с приходом циклона ожидаются осадки / фото УНИАН

На Украину надвигается циклон, который за сутки пройдет путь из Италии и принесет осадки и ветер.

Сначала - юго-запад и центр, а ближе к вечеру охватит большую часть Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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"Киевляне. У нас циклон - ближе к завтрашнему вечеру четверга", - прогнозирует она.

"За сутки циклон пройдет путь из Италии до Украины и начнет засыпать, заливать и задувать", - добавила синоптик.

Как сообщала Погода УНИАН, в четверг, 8 февраля, практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди, на юге до +12°.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

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