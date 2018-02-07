В Киеве завтра пройдет снег, температура до +1°
17:00, 7 февраля 2018
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В столице завтра немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 февраля в Киеве пройдет снег, температура до +1°.
Сегодня в Украине практически без осадков, во многих областях потеплеет (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5,1 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:24, а зайдет в 17:00.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 февраля, практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди, на юге до +12°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница-2°... 0°
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Днепропетровск-4°... 0°
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Донецк-4°... +2°
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Житомир-2°... -1°
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Запорожье-2°... +4°
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Ивано-Франковск-2°... +1°
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Киев-4°... -2°
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Кировоград-3°... 0°
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Луганск-4°... +3°
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Луцк-1°... +1°
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Львов-1°... 0°
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Николаев-3°... +2°
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Одесса+1°... +3°
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Полтава-5°... -1°
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Ровно-1°... 0°
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Симферополь+2°... +8°
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Сумы-7°... -3°
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Тернополь-1°... 0°
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Харьков-6°... -1°
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Херсон-1°... +5°
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Хмельницкий0°... +4°
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Черкассы-5°... -1°
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Чернигов-6°... -2°
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Черновцы0°... +2°
Виргиния, США
- 3 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: -6 °
Влажность: 87 %
Давление: 765 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 07:10
Закат 17:37
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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