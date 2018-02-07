В Киеве завтра пройдет снег, температура до +1°

В столице завтра немного потеплеет.

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Согласно данным Погода УНИАН, 8 февраля в Киеве пройдет снег, температура до +1°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:24, а зайдет в 17:00.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 февраля, практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди, на юге до +12°.

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