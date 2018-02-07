Завтра в Украину придет потепление с мокрым снегом и дождями (видеопрогноз)
На юге днем до +12°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 8 февраля, практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди, на юге до +12°.
Сегодня в Украине практически без осадков, во многих областях потеплеет (карта)
На востоке без осадков, температура до +4°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +12°.
На западе Украины в четверг пройдут снегопады. Температура до +2°.
В северных областях также пройдет снег. Температура до +1°. В центре местами пройдут дожди и снег, температура до +4°.
Согласно народному прогнозу, 8 февраля солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 8 февраля
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+37°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+32°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницкий+25°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 75 %
Давление: 749 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 62 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Видимость: 11 км
Фаза луны:
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