Завтра в Украину придет потепление с мокрым снегом и дождями (видеопрогноз)

16:30, 7 февраля 2018
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На юге днем до +12°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 8 февраля, практически по всей Украине пройдут снегопады и дожди, на юге до +12°.

Сегодня в Украине практически без осадков, во многих областях потеплеет (карта)

На востоке без осадков, температура до +4°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +12°.

На западе Украины в четверг пройдут снегопады. Температура до +2°.

В северных областях также пройдет снег. Температура до +1°. В центре местами пройдут дожди и снег, температура до +4°.

Согласно народному прогнозу, 8 февраля солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.

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