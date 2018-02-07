На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,0

15:29, 7 февраля 2018
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О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

На Тайване произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
На Тайване произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья уезда Хуалянь на Тайване 7 февраля.

У побережья Аляски произошло землетрясение, объявлена угроза цунами

Эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 23,98 градуса северной широты и 121,79 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км, передает Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, четыре человека погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло 6 февраля у побережья уезда Хуалянь на Тайване.

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