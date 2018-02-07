Мощный снегопад в Париже привел к хаосу на дорогах

14:42, 7 февраля 2018
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Во многих департаментах Франции ввели оранжевый уровень тревоги.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Мощный снегопад в столице Франции Париже и регионе Иль-де-Франс привел к хаосу на автодорогах и в железнодорожном сообщении.

Сильные снегопады накрыли Балканы

Из-за мощных осадков, холодной погоды и гололеда метеослужба ввела в полутора десятках департаментов Франции оранжевый уровень тревоги, сообщает Euronews.

Транспортные средства, которые перевозят учеников в школьные учреждения, остались в депо, родителям было рекомендовано самостоятельно забирать детей.

Вечером автомобилисты не могли попасть домой, используя привычные маршруты: часть трасс была закрыта для движения, наземный общественный транспорт не ходил, и многие вынуждены были добираться автостопом.

В то же время на железной дороге скорость поездов из-за снегопадов была резко снижена.

Напомним, в японской префектуре Фукуи рекордные снегопады привели к гибели одного человека.

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