В Китае из-за сильных морозов пострадали 440 тысяч человек

Морозы нанесли ущерб сельхозугодьям на площади 38,67 тысяч га.

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Из-за сильных морозов в провинции Юньнань на юго-западе Китая пострадали 440 тысяч человек.

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Как сообщает Синьхуа, со ссылкой на данные управления по гражданским делам провинции, в результате похолодания в регионе пострадали 440 тыс человек, также был нанесен ущерб сельхозугодьям на площади 38,67 тысяч га.

Напомним, более 40 человек погибли за 24 часа в Индии из-за холода. Всего жертвами морозов стали 143 человека.