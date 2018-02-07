В Китае из-за сильных морозов пострадали 440 тысяч человек
Морозы нанесли ущерб сельхозугодьям на площади 38,67 тысяч га.
Из-за сильных морозов в провинции Юньнань на юго-западе Китая пострадали 440 тысяч человек.
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Как сообщает Синьхуа, со ссылкой на данные управления по гражданским делам провинции, в результате похолодания в регионе пострадали 440 тыс человек, также был нанесен ущерб сельхозугодьям на площади 38,67 тысяч га.
Напомним, более 40 человек погибли за 24 часа в Индии из-за холода. Всего жертвами морозов стали 143 человека.
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