В Китае из-за сильных морозов пострадали 440 тысяч человек

13:53, 7 февраля 2018
85
0

Морозы нанесли ущерб сельхозугодьям на площади 38,67 тысяч га.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за сильных морозов в провинции Юньнань на юго-западе Китая пострадали 440 тысяч человек.

В Швейцарии освободили туристов, которые почти неделю были заблокированы в пещере

Как сообщает Синьхуа, со ссылкой на данные управления по гражданским делам провинции, в результате похолодания в регионе пострадали 440 тыс человек, также был нанесен ущерб сельхозугодьям на площади 38,67 тысяч га.

Напомним, более 40 человек погибли за 24 часа в Индии из-за холода. Всего жертвами морозов стали 143 человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы
Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33° Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото) На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды
В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине объявлено штормовое предупреждение
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
75 %
749 мм
4.3 м/с
62 %
Лента новостей