Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

12:41, 7 февраля 2018
40
0

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

Сегодня, 7 февраля, в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

Сегодня в Украине практически без осадков, во многих областях потеплеет (карта)

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, в связи со снегопадами и метелями в горах Ивано-Франковской и в высокогорье восточной части Закарпатской областей сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня.

Также сообщается, что ориентировочно 2-5 февраля с горы Плай сошла лавина объемом 9600 кубометров. С северо-восточного склона горы Брецкул сошли 4 лавины свежего снега. Ориентированная дата схода - 5-7 февраля. Объемы и убытки устанавливаются.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение на 8-9 февраля, ожидаются дожди, снегопады и сильный ветер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео) Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео)
Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33° Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото) На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды
В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине объявлено штормовое предупреждение
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
75 %
749 мм
4.3 м/с
62 %
Лента новостей