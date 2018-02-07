Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

Сегодня, 7 февраля, в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, в связи со снегопадами и метелями в горах Ивано-Франковской и в высокогорье восточной части Закарпатской областей сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня.

Также сообщается, что ориентировочно 2-5 февраля с горы Плай сошла лавина объемом 9600 кубометров. С северо-восточного склона горы Брецкул сошли 4 лавины свежего снега. Ориентированная дата схода - 5-7 февраля. Объемы и убытки устанавливаются.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение на 8-9 февраля, ожидаются дожди, снегопады и сильный ветер.