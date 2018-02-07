Рекордные снегопады накрыли Японию

11:34, 7 февраля 2018
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Из-за снегопада на автодороге оказались заблокированы 1500 автомобилей. 

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В японской префектуре Фукуи рекордные снегопады привели к гибели одного человека.

Сильные снегопады накрыли Балканы

Предположительно, погибший отравился угарным газом: мужчина уснул в машине с включенным двигателем, а снег заблокировал выхлопную трубу, сообщает Euronews

Из-за снегопада на автостраде оказались заблокированы 1500 автомобилей. Многие дороги власти были вынуждены закрыть. Из-за непогоды не работают детские сады и начальные школы.

Отмечается, что за сутки в некоторых регионах Японии выпало полтора метра снега, что в шесть раз превышает норму.

Напомним, один человек стал жертвой сильного снегопада, который накрыл Москву (РФ) 4 февраля.

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