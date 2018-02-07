В результате землетрясения та Тайване погибли четыре человека
Еще 219 человек пострадали.
Четыре человека погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло 6 февраля у побережья уезда Хуалянь на Тайване.
У побережья Аляски произошло землетрясение, объявлена угроза цунами
Пострадали 219 человек, судьба еще 145 человек остается неизвестной, сообщает Синьхуа.
Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 24,13 градуса северной широты и 121,71 градуса восточной долготы, гипоцентр залегал на глубине 11 км.
Отмечается, что с 4 февраля в морской акватории вблизи Хуаляня произошло более 100 ощутимых землетрясений.
Тайвань всколыхнуло землетрясение силой почти 6,5 баллов
Ранее сообщалось о двух погибших.
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