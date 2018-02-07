В результате землетрясения та Тайване погибли четыре человека

Еще 219 человек пострадали.

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Четыре человека погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло 6 февраля у побережья уезда Хуалянь на Тайване.

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Пострадали 219 человек, судьба еще 145 человек остается неизвестной, сообщает Синьхуа.

Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 24,13 градуса северной широты и 121,71 градуса восточной долготы, гипоцентр залегал на глубине 11 км.

Отмечается, что с 4 февраля в морской акватории вблизи Хуаляня произошло более 100 ощутимых землетрясений.

Ранее сообщалось о двух погибших.