В результате землетрясения та Тайване погибли четыре человека

10:34, 7 февраля 2018
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Еще 219 человек пострадали.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Четыре человека погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло 6 февраля у побережья уезда Хуалянь на Тайване.

У побережья Аляски произошло землетрясение, объявлена угроза цунами

Пострадали 219 человек, судьба еще 145 человек остается неизвестной, сообщает Синьхуа.

Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 24,13 градуса северной широты и 121,71 градуса восточной долготы, гипоцентр залегал на глубине 11 км.

Отмечается, что с 4 февраля в морской акватории вблизи Хуаляня произошло более 100 ощутимых землетрясений. 

Ранее сообщалось о двух погибших.

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