В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются снегопады и сильный ветер
Местами выпадет 10-20 см снега.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 8-9 февраля, ожидаются дожди, снегопады и сильный ветер.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до 0°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской области сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега. В течение 9 февраля в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами в Киевской и Черниговской областях сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица; в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской области сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Также 8 февраля по всей Украине, ночью 9 февраля на Левобережье усиление ветра до 15-20 м/с.
Напомним, 7 февраля в Украине практически без осадков, на юге до +8°.
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+37°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+32°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницкий+25°... +16°
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