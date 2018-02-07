В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются снегопады и сильный ветер

Местами выпадет 10-20 см снега.

Завтра в Украине ожидается ухудшение погодных условий / УНИАН

В Украине объявили штормовое предупреждение на 8-9 февраля, ожидаются дожди, снегопады и сильный ветер.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской области сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега. В течение 9 февраля в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами в Киевской и Черниговской областях сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица; в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской области сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Также 8 февраля по всей Украине, ночью 9 февраля на Левобережье усиление ветра до 15-20 м/с.

Напомним, 7 февраля в Украине практически без осадков, на юге до +8°.