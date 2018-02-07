В Киеве сегодня без осадков, днем температура до 0°
В столице сегодня будет пасмурно.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 февраля, в Киеве без осадков, температура до -3°.
Укргидрометцентр предупреждает о резком изменении погоды: ожидаются дожди, снег и сильный ветер
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:26, а зайдет в 16:58.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Украине практически без осадков, на юге до +8°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+37°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+32°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницкий+25°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 75 %
Давление: 749 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 62 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Видимость: 11 км
Фаза луны:
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