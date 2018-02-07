В Киеве сегодня без осадков, днем температура до 0°

08:30, 7 февраля 2018
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В столице сегодня будет пасмурно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 февраля, в Киеве без осадков, температура до -3°.

Укргидрометцентр предупреждает о резком изменении погоды: ожидаются дожди, снег и сильный ветер

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:26, а зайдет в 16:58.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Украине практически без осадков, на юге до +8°.

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