Сегодня в Украине практически без осадков, во многих областях потеплеет (карта)
В южных регионах днем до +8°.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 февраля в Украине практически без осадков, на юге до +8°.
Укргидрометцентр предупреждает о резком изменении погоды: ожидаются дожди, снег и сильный ветер
На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +8°.
На западе Украины в среду практически без осадков. Температура до +3°.
В северных областях пройдет снег. Температура до -5°. В центре без осадков, температура до -5°.
Согласно народному прогнозу, 7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+37°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+32°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницкий+25°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+24°... +16°