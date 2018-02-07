Сегодня в Украине практически без осадков, во многих областях потеплеет (карта)

08:03, 7 февраля 2018
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В южных регионах днем до +8°.

Сегодня местами пройдет снег / УНИАН
Сегодня местами пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 февраля в Украине практически без осадков, на юге до +8°.

Укргидрометцентр предупреждает о резком изменении погоды: ожидаются дожди, снег и сильный ветер

На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +8°.

На западе Украины в среду практически без осадков. Температура до +3°.

В северных областях пройдет снег. Температура до -5°. В центре без осадков, температура до -5°.

Прогноз на 7 февраля / УНИАН
Прогноз на 7 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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