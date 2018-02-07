На Тайване удвоилось количество пострадавших от землетрясения (фото, видео)

Землетрясение магнитудой 6.4, в результате которого погибли 2 человека, произошло поздно вечером 6 февраля.

Количество пострадавших в результате сильного землетрясения на Тайване возросло до 214 человек.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Центрального телевидения Китая, в результате землетрясения, которое произошло поздно вечером, пострадали 219 человек, 173 человека не выходят на связь, передает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 6.4, в результате которого погибли 2 человека, произошло поздно вечером 6 февраля вблизи тайваньского прибрежного города Хуалянь.

Два человека оказались под обломками отеля Маршал, который обвалился в результате землетрясения.

Видео: 自由時報電子報

Из-за стихийного бедствия также покосились четыре других здания, в том числе два отеля и военный госпиталь. Кроме того в городе разрушены, либо не могут быть использованы из-за землетрясения два моста.

"Президент попросил кабинет министров и соответствующие министерства немедленно запустить "механизм при стихийных бедствиях" и самым быстрым образом работать над устранением последствий", - говорится в заявлении администрации президента Цай Инвень.