В результате землетрясения на Тайване два человека погибли, 114 пострадали
Обрушились пять зданий, в том числе здание отеля, где оказались заблокированы 29 человек.
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого по меньшей мере два человека погибли, еще 114 пострадали.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные китайского телеканала CGTN в Twitter.
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По информации телеканала, из-за удара стихии на Тайване обрушились пять зданий, в том числе здание отеля, где оказались заблокированы 29 человек, поврежден мост, более 500 домов остались без электричества.
Подземные толчки были зафиксированы ранее во вторник у восточного побережья острова. Сначала Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал, что их магнитуда составляла 6,2, однако позже она была повышена до 6,4.
Эпицентр землетрясения находился в 102 км к югу от Тайбэя и 22 км к северо-востоку от города Хуалянь, столицы одноименного уезда, очаг землетрясения залегал на глубине 15 км. Позже было зафиксировано не менее семи афтершоков магнитудой от 4,0 до 5,3.
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