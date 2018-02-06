В Киеве завтра пройдет снег, температура до -3°
17:00, 6 февраля 2018
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Днем температура 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 февраля, в Киеве пройдет снег, температура до -3°.
Укргидрометцентр предупреждает о резком изменении погоды: ожидаются дожди, снег и сильный ветер
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:26, а зайдет в 16:58.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Украине практически без осадков, на юге до +8°.
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Погода в Украине
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Винница-8°... -6°
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Днепропетровск-6°... 0°
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Донецк-4°... +1°
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Житомир-10°... -6°
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Запорожье-4°... 0°
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Ивано-Франковск-10°... -2°
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Киев-9°... -5°
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Кировоград-7°... -1°
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Луганск-5°... -1°
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Луцк-13°... -5°
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Львов-14°... -6°
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Николаев-4°... +1°
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Одесса-1°... +4°
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Полтава-10°... -2°
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Ровно-16°... -6°
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Симферополь-2°... +6°
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Сумы-13°... -5°
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Тернополь-13°... -6°
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Харьков-9°... -2°
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Херсон-4°... +4°
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Хмельницкий-7°... -3°
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Черкассы-8°... -4°
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Чернигов-11°... -6°
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Черновцы-6°... -2°
Виргиния, США
- 4 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: -4 °
Влажность: 71 %
Давление: 760 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 07:11
Закат 17:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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