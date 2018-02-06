Завтра в Украине практически без осадков, в большинстве областей потеплеет (видеопрогноз)

16:30, 6 февраля 2018
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Теплее всего будет в южных регионах.

Завтра в Украине практически без осадков / УНИАН
Завтра в Украине практически без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 февраля в Украине практически без осадков, на юге до +8°.

Укргидрометцентр предупреждает о резком изменении погоды: ожидаются дожди, снег и сильный ветер

На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +8°.

На западе Украины в среду практически без осадков. Температура до +3°.

В северных областях пройдет снег. Температура до -5°. В центре без осадков, температура до -5°.

Согласно народному прогнозу, 7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.

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