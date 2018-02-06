Завтра в Украине практически без осадков, в большинстве областей потеплеет (видеопрогноз)
Теплее всего будет в южных регионах.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 февраля в Украине практически без осадков, на юге до +8°.
Укргидрометцентр предупреждает о резком изменении погоды: ожидаются дожди, снег и сильный ветер
На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +8°.
На западе Украины в среду практически без осадков. Температура до +3°.
В северных областях пройдет снег. Температура до -5°. В центре без осадков, температура до -5°.
Согласно народному прогнозу, 7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+22°... +11°
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Донецк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+22°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +9°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +12°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +11°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+16°... +7°
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Тернополь+21°... +11°
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Харьков+18°... +7°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+21°... +12°