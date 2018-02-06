В Китае из-за аномальных морозов полностью замерз второй по величине водопад

Высота водопада составляет около 20 метров.

Водопад Хукоу замерз из-за сильных морозов / Скриншот

Водопад Хукоу на реке Хуанхэ - второй по величине водопад Китая - полностью замерз из-за сильных холодов.

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Хуанхэ расположен на границе провинций Шэньси и Шаньси, русло реки в этом месте резко сужается, и бурлящие воды срываются вниз. Высота водопада составляет около 20 метров, сообщает Синьхуа.

Недавно температура воздуха здесь опустилась до минус 17 градусов, и 3 февраля водопад покрылся льдом. Местные жители говорят, что раньше водопад замерзал лишь частично, но в этом году из-за аномальных холодов он покрылся льдом полностью.

Напомним, американский штат Массачусетс "накрыли" небывалые морозы и сковали океан у побережья полуострова Кейп-Код.