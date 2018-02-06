Укргидрометцентр предупреждает о резком изменении погоды: ожидаются дожди, снег и сильный ветер

14:27, 6 февраля 2018
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На дорогах страны ожидается гололедица.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В течение 8-9 февраля в Украине существенно изменится погода, ожидаются дожди, снег и сильный ветер.

Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -2°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 8 февраля в результате влияния активного циклона в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях ожидается сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега.

В течение 9 февраля в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами в Киевской и Черниговской областях сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица. В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Кроме того, 8 февраля по всей Украине, ночью 9 февраля на Левобережье усиление ветра до 15-20 м/с.

Напомним, 6 февраля в Украине местами пройдет снег, на западе до -15°.

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