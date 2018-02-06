Укргидрометцентр предупреждает о резком изменении погоды: ожидаются дожди, снег и сильный ветер
На дорогах страны ожидается гололедица.
В течение 8-9 февраля в Украине существенно изменится погода, ожидаются дожди, снег и сильный ветер.
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -2°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 8 февраля в результате влияния активного циклона в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях ожидается сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега.
В течение 9 февраля в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами в Киевской и Черниговской областях сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица. В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Кроме того, 8 февраля по всей Украине, ночью 9 февраля на Левобережье усиление ветра до 15-20 м/с.
Напомним, 6 февраля в Украине местами пройдет снег, на западе до -15°.
Погода в Украине
-
Винница+22°... +13°
-
Днепр+22°... +11°
-
Донецк+21°... +9°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запорожье+22°... +11°
-
Ивано-Франковск+22°... +10°
-
Киев+21°... +12°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+20°... +9°
-
Луцк+23°... +11°
-
Львов+23°... +11°
-
Николаев+24°... +12°
-
Одесса+25°... +15°
-
Полтава+19°... +9°
-
Ровно+22°... +11°
-
Симферополь+27°... +13°
-
Сумы+16°... +7°
-
Тернополь+21°... +11°
-
Харьков+18°... +7°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+21°... +10°
-
Чернигов+20°... +9°
-
Черновцы+21°... +12°