Водителей предупреждают об ухудшении погоды на Житомирщине

14:08, 6 февраля 2018
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Неотложное требование к водителям грузовых транспортных средств - иметь в наличии цепи противоскольжения, передний и задний крюки для буксировки и буксировочный ремень.

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На Житомирщине водителей предупредили об ухудшении погоды в регионе.

«Начиная с четверга и в течение трех последующих дней ожидается значительное осложнение погодных условий: низкая температура, снег, снег с дождем, местами возможен снежный накат и гололедица», - сообщили УНИАН в Службе автомобильных дорог в Житомирской области.

Это ведомство, несмотря на сообщения синоптиков, просит водителей во время движения при неблагоприятных погодных условиях быть внимательными и осторожными и выбирать скорость движения, учитывая ситуацию на пути.

«Неотложное требование к водителям грузовых транспортных средств, иметь в наличии цепи противоскольжения, передний и задний крюки для буксировки и буксировочный ремень», - сказано в сообщении.

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