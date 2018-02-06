Водителей предупреждают об ухудшении погоды на Житомирщине

Неотложное требование к водителям грузовых транспортных средств - иметь в наличии цепи противоскольжения, передний и задний крюки для буксировки и буксировочный ремень.

На Житомирщине водителей предупредили об ухудшении погоды в регионе.

«Начиная с четверга и в течение трех последующих дней ожидается значительное осложнение погодных условий: низкая температура, снег, снег с дождем, местами возможен снежный накат и гололедица», - сообщили УНИАН в Службе автомобильных дорог в Житомирской области.

Это ведомство, несмотря на сообщения синоптиков, просит водителей во время движения при неблагоприятных погодных условиях быть внимательными и осторожными и выбирать скорость движения, учитывая ситуацию на пути.

«Неотложное требование к водителям грузовых транспортных средств, иметь в наличии цепи противоскольжения, передний и задний крюки для буксировки и буксировочный ремень», - сказано в сообщении.