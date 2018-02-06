Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

Завтра в Украине без осадков, однако ожидается гололедица.

В ближайшие дни в Украине ожидается потепление / УНИАН

8-9 февраля циклон из Италии принесет в Украину потепление с мокрым снегом.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 8 февраля потепление ожидается на западе Украины, а 9 – почти по всей стране. Повышение температуры будет сопровождаться снегом, мокрым снегом и оттепелью.

Завтра, 7 февраля, в Украине без осадков, однако ожидается гололедица.

Напомним, во вторник, 6 февраля, в Украине местами пройдет снег, на западе до -15°.