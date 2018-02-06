Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
Завтра в Украине без осадков, однако ожидается гололедица.
8-9 февраля циклон из Италии принесет в Украину потепление с мокрым снегом.
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -2°
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 8 февраля потепление ожидается на западе Украины, а 9 – почти по всей стране. Повышение температуры будет сопровождаться снегом, мокрым снегом и оттепелью.
Завтра, 7 февраля, в Украине без осадков, однако ожидается гололедица.
Напомним, во вторник, 6 февраля, в Украине местами пройдет снег, на западе до -15°.
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