На реках Украины ожидается повышение уровней воды

В дальнейшем ожидается установление ледостава.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В течение 6-7 февраля на реках бассейна Припяти ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"6-7 февраля в связи со значительным похолоданием на реках бассейна Припяти ожидается возобновление ледовых явлений в виде заберегов и шуги с последующим установлением ледостава", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 февраля в горах Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность.