В пустыне Сахара выпал снег

Температура воздуха опустилась до минусовых значений.

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В жарком Марокко температура воздуха опустилась до минусовых значений и прошел сильный снегопад.

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Зима, которая больше характерна для ной Европы, дошла до городка Загора, расположенного недалеко от границы с Сахарой, сообщает Euronews.

Заваленные снегом дороги вышли расчищать армейские подразделения.

Напомним, на юге Австралии посреди лета выпал снег. За одну ночь юг страны покрыло снегом, а температура упала до нуля.