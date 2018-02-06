В пустыне Сахара выпал снег

11:37, 6 февраля 2018
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Температура воздуха опустилась до минусовых значений.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В жарком Марокко температура воздуха опустилась до минусовых значений и прошел сильный снегопад.

В Марокко внезапный снегопад вызвал транспортный коллапс (видео)

Зима, которая больше характерна для ной Европы, дошла до городка Загора, расположенного недалеко от границы с Сахарой, сообщает Euronews

Заваленные снегом дороги вышли расчищать армейские подразделения.

Напомним, на юге Австралии посреди лета выпал снег. За одну ночь юг страны покрыло снегом, а температура упала до нуля.

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