Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Ивано-Франковской области

10:39, 6 февраля 2018
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 6 февраля, в горах Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность.

Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -2°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6 февраля в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за непогоды во Львовской области остаются обесточенными 22 населенных пункта.

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