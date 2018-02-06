Из-за непогоды на Львовщине остаются обесточенными 22 населенных пункта

09:37, 6 февраля 2018
59
0

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

На Львовщине обесточены 22 населенных пункта / Фото УНИАН
На Львовщине обесточены 22 населенных пункта / Фото УНИАН

Из-за непогоды во Львовской области остаются обесточенными 22 населенных пункта.

Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -2°

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, на Львовщине остаются обесточенными 22 населенных пункта. Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, во вторник, 6 февраля, в Украине местами пройдет снег, на западе до -15°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +23° В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
Мощный тайфун обрушился на юг Китая Мощный тайфун обрушился на юг Китая
Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
В Гватемале зафиксировали очередное извержение вулкана Фуэго: количество жертв возросло до 75 В Гватемале зафиксировали очередное извержение вулкана Фуэго: количество жертв возросло до 75
В Киеве завтра без осадков, температура до +20° В Киеве завтра без осадков, температура до +20°
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
72 %
764 мм
1.2 м/с
2 %
Лента новостей