Из-за непогоды на Львовщине остаются обесточенными 22 населенных пункта

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

На Львовщине обесточены 22 населенных пункта / Фото УНИАН

Из-за непогоды во Львовской области остаются обесточенными 22 населенных пункта.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, на Львовщине остаются обесточенными 22 населенных пункта. Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, во вторник, 6 февраля, в Украине местами пройдет снег, на западе до -15°.