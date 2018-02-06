Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -2°

В столице сегодня будет солнечно.

В столице сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 февраля в Киеве без осадков, температура до -10°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -7°. Ветер западный и юго-западный, до 4,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:27, а зайдет в 16:57.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 6 февраля, в Украине местами пройдет снег, на западе до -15°.

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